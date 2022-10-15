Star TV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını milyonlarca kişiyi ekrana kilitledi. Sosyal medyada oldukça konuşulan dizinin yeni bölümü sonrası Gülseren Budayıcıoğlu açıklamalarda bulundu. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikaye mi? Yalı Çapkını ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...
YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYE Mİ?
Yalı Çapkını dizisi hakkında açıklamalarda bulunan Gülseren Budayıcıoğlu şu ifadeleri kullandı;
Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.
YALI ÇAPKINI FERİT'İN ÇOCUĞU MU VAR?
Yalı Çapkını dizisinde Sultan'ın, Ferit'in eşi Seyran'a "Oğlumdan uzak dur, yeter bana." demesi üzerine çocuğun Ferit'ten odluğu düşünülmeye başlandı.