🎬 Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı bomba? YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - 'Senin o kocam dediğin adam var ya...'

STAR TV ekranlarının yeni iddialı dizisi Yalı Çapkını 4. bölümü yayınlandı. Dizinin takipçileri 5. bölüm fragmanı için arayışa geçti. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı ÇApkını dizisi, daha ilk fragmanıyla büyük beğeni toplamıştı. Peki Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı YAYINLANDI MI? İşte YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM FRAGMAN! 'Sen o kocam dediğin adam var ya...'
YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını 4. bölümüyle 14 Ekim'de izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen 5. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana, ''Kardeşin yerine elin oğluna mı güvendin?'' ve ''Sen o kocam dediğin adam var ya...'' sözleri damga vurdu.
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alıyor.
YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
SEYRAN - AFRA SARAÇOĞLU 👇
Kazım ve Esme'nin küçük kızı. Ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. En az ablası kadar güzel ve eğitimlidir. Okuyup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kurar.Merhametli, sevgi dolu ama yeri geldiğinde de hırçınlaşabilen bir kızdır. İnatçılığı ve azmiyle kendi hayatının kontrolünü eline almak için mücadele etmekten asla vazgeçmez.
FERİT - MERT RAMAZAN DEMİR 👇
Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evetdenilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.
HALİS AĞA - ÇETİN TEKİNDOR 👇
Korhan ailesinin reisi. Ferit'in dedesi. Ülkenin en iyi sadekar ustalarından biriyken, yaşlılığın getirdiği hastalıklar sebebiyle geriye çekilmiş ve işleri oğlu Orhan'a devretmiştir. Yine de hala tüm önemli kararları Halis Ağa vermektedir. Otoriter, kuralcı, sert mizaçlı bir adamdır. Bir taraftan odasında mücevher işlemeye çalışarak kendi bedenine meydan okurken, tuttuğu günlüklerle de yaşadığı iç hesaplaşmaları ortaya serer.