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    • Televizyon
    • 12.10.2022 11:59
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    • 12.10.2022 11:59
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    'Yalı Çapkını gerçek! Seyran'ın kardeşi..' Meğer reyting rekoru kıran dizide Ferit'in çocuğu... Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı

    Ekranlarda yer alan Yalı Çapkını dizisi 3 bölümyle reyting rekorları kırmayı başardı. 3. bölümüyle sosyal medyada oldukça konuşulan dizinin ardından Gülseren Budayıcıoğlu açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Budayıcıoğlu açıkladı: Yalı Çapkını dizisi...

    Star TV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını milyonlarca kişiyi ekrana kilitledi. Sosyal medyada oldukça konuşulan dizinin yeni bölümü sonrası Gülseren Budayıcıoğlu açıklamalarda bulundu. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikaye mi? Yalı Çapkını ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYE Mİ?

    Yalı Çapkını dizisi hakkında açıklamalarda bulunan Gülseren Budayıcıoğlu şu ifadeleri kullandı;

    Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.

    YALI ÇAPKINI FERİT'İN ÇOCUĞU MU VAR?

    Yalı Çapkını dizisinde Sultan'ın, Ferit'in eşi Seyran'a "Oğlumdan uzak dur, yeter bana." demesi üzerine çocuğun Ferit'ten odluğu düşünülmeye başlandı.

        YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

        Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

        YALI ÇAPKINI SEYRAN GERÇEKTE KİM?

        Yalı Çapkını Seyran'ın gerçekte kim olduğu hakkında henüz bilgi verilmedi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan dizinin senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
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