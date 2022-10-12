Üç Kız Kardeş Türkan gerçeği öğrendi! Sosyal medya ayağa kalktı! “Somer ve Türkan için artık huzur bitti.."

SOMER, EŞİNİ ALIP EVİNE GİTTİ

Ardından kızını yukarı yollayan Nesrin, kapıyı açarak Somer'le yüzleşti. Kızını o eve ağlaması için yollamadığını söyleyen Nesrin, "Ben sana güvenmiştim. Yazıklar olsun. Sen Mine ile Türkan'ı nasıl aynı eve sokarsın? Hiç mi onurun yok senin?" dedi. Çaresiz kaldığını söyleyen Somer Korman, Mine'nin zor bir lohusalık geçirdiğini mecbur olduğunu söyledi. Nesrin'i dinlemeyen Somer, karısını da alıp evine gitti.

Annesinin sözlerine anlam veremeyen Türkan, Somer'e aralarında bilmediği bir şey olup olmadığını sorarken; bebeği böyle öğrenmesini istemediğini söyledi. Bunun önemi olmadığını belirten Somer ise akşam aile yemeğine çıkmayı teklif etti. Karısına yeni bir elbise sipariş eden Somer; Mine, Kiraz'ı bahçede yalnız bırakınca koşup kızını aldı.