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    • 12.10.2022 23:14
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    • 12.10.2022 23:14
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    Üç Kız Kardeş Türkan gerçeği öğrendi! Sosyal medya ayağa kalktı! “Somer ve Türkan için artık huzur bitti.."

    Türkan, Derya ve Dönüş adlı üç kız kardeşin hikâyesinin anlatıldığı diziye; Türkan’ın hamileliği ve iyice kontrolden çıkan Mine’nin halleri dikkat çekerken; Türkan’ın, Mine ve Somer hakkındaki tüm gerçekleri öğrenmesi bölüme damga vurdu. Üç Kız Kardeş son bölümde neler oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Üç Kız Kardeş Türkan gerçeği öğrendi!

    11 Ekim'de 21'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Üç Kız Kardeş'in yeni bölümünde; Türkan'ın hamilelik haberinin ardından Kiraz bebeğin babasının kim olduğunu öğrenmesi gündem oldu.

    ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Üç Kız Kardeş'in son bölümünde; Mine'nin de Korman Ailesi'nin evinde kaldığını öğrenen Nesrin, kızını yollamak istemedi. Türkan'a yalanların içinde yaşadığını, artık buna izin vermeyeceğini söyleyen Nesrin Hanım, boşanmaları gerektiğini ifade etti. Annesinin tavrına şaşıran Türkan, onun ısrarına dayanamayarak hamile olduğunu söyledi.

    SOMER, EŞİNİ ALIP EVİNE GİTTİ

    Ardından kızını yukarı yollayan Nesrin, kapıyı açarak Somer'le yüzleşti. Kızını o eve ağlaması için yollamadığını söyleyen Nesrin, "Ben sana güvenmiştim. Yazıklar olsun. Sen Mine ile Türkan'ı nasıl aynı eve sokarsın? Hiç mi onurun yok senin?" dedi. Çaresiz kaldığını söyleyen Somer Korman, Mine'nin zor bir lohusalık geçirdiğini mecbur olduğunu söyledi. Nesrin'i dinlemeyen Somer, karısını da alıp evine gitti.

    Annesinin sözlerine anlam veremeyen Türkan, Somer'e aralarında bilmediği bir şey olup olmadığını sorarken; bebeği böyle öğrenmesini istemediğini söyledi. Bunun önemi olmadığını belirten Somer ise akşam aile yemeğine çıkmayı teklif etti. Karısına yeni bir elbise sipariş eden Somer; Mine, Kiraz'ı bahçede yalnız bırakınca koşup kızını aldı.

        DERYA VE NESRİN YÜZLEŞTİ

        Bu sırada Serdar'dan kendisinin değil, Dönüş'ün evlatlık olduğunu öğrenen Derya, eve yalnız geldi. Annesine gerçekleri soran Derya, tüm hikâyeyi ondan dinledi. Bunu kimseye söylemeyeceğine söz veren Derya, annesine sıkıca sarıldı. Akşam da babasının yurt kaydını yaptırmasına mutlu oldu.

        BEBEK MÜJDESİ

        Aynı anlarda Özer, Rüçhan, Türkan ve Somer de yemeğe gitti. Yemekte duyurulan bebek haberi, herkesi çok mutlu etti. Somer, güzel haberin ardından aldığı mücevheri Türkan'a verdi. Rüçhan'ın iğnelemelerine aldırmamaya çalışan Türkan, midesi bulanınca tuvalete gitti. Peşinden gelen Rüçhan Hanım'a da evde geçici olarak kaldıklarını söyledi. Hamileliği kimseye söylememeleri konusunda çocukları tembihleyen Rüçhan, "bilhassa Mine bilmesin" diye uyardı. Yemeğe davet edilmediği için sinirlenen Mine ise bütün akşam içki içip, bebeği emzirdi. Gece eve gelince bebeğin kustuğunu öğrenen Somer ve Türkan, onunla ilgilendi.

        MİNE'DEN TÜRKAN'A SERT ÇIKIŞ

        Sabah uyanınca kızını yatağında göremeyen Mine, çığlık çığlığa Somer'in odasına daldı. Kızını kendinden koparamayacaklarını ifade eden Mine, "Aklınızca bebeğimi benden koparıp, Türkan'a annelik yaptıracaksanız" dedi. Rüçhan'ın kendisine "Haddini bil" demesiyle de Türkan'a dönüp; "Kendin doğuramadın ya" diye bağırdı. Ne yapacağını bilemeyen Somer, annesiyle dertleşirken; Türkan da bu sözlere üzüldü.

        "BEN SENİN DÜŞMANIN DEĞİLİM"

        Mine'nin odasına giden Türkan, bebeğini kimsenin ondan alamayacağını, böyle bir şey olursa karşılarında kendisinin duracağını söyledi ve ekledi: "Bir sürü kötü şey yaşadın. Sözlerine kızmadım, kırıldım ve üzüldüm. Ben senin düşmanın değilim. Belki de ailenden yardım istemelisin." Teşekkür eden Mine de "Dün akşam kutlama mı vardı?" diye sordu. "Yemek yedik" diyen Türkan'ın kolyesini de fark eden Mine, bakmak için çekiştirince Türkan korkup odadan çıktı.

        TÜRKAN'IN YIKILDIĞI AN!

        Kocasını gören Türkan, Mine'nin "Zora geldiğinde beni başından atamazsın. Sen dün beni başka eve ikna ederken, ikimizi evden atmak niyetindeymişsin. Neden? Türkan'ın bebeği için. Sen daha doğmamış çocuğun için kızından vazgeçemezsin. Türkan'ın doğmamış bebeğine nasıl sahip çıkıyorsan benim kızıma da sahip çıkacaksın. Onun da babası sensin" dediğini duydu.

        Türkan'ın hamilelik haberi ve Mine'nin iyice kontrolünü kaybetmesi dikkat çekerken; Somer ve Mine'nin tartışmasına şahit olan Türkan'ın gerçekleri öğrenmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları…
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        Haberler Televizyon Üç Kız Kardeş Türkan gerçeği öğrendi! Sosyal medya ayağa kalktı! “Somer ve Türkan için artık huzur bitti.."
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