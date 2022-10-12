Netflix'te çok sevilen dizinin uyarlaması geliyor! Yeni doktor dizimiz hayırlı olsun! Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü ikilisi...

SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television'un başarılı dizisi 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün' yayın tarihini yeni tanıtımıyla duyurdu.
HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Başrol oyuncuları; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı dizi yeni tanıtımıyla övgü dolu yorumlar alırken sosyal medyada da gündeme geldi.
'Hayat Bugün'de; Ulaş Tuna Astepe 'Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener' (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü 'Doç. Dr. Suzan Mayer' (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel 'Doç Dr. Aras Erdem' (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir 'Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu' (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen 'Prof. Dr. Andaç Sağlam' (Dr. Iggy Frome) ve Şerif Erol 'Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov' (Dr. Vijay Kapoor) karakterleriyle ekranda olacaklar.
HAYAT BUGÜN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin henüz yayın tarihi belli değil ancak gelen yayının ardından izleyenler merakla beklemeye başladı. Hayat Bugün dizisi, hastanede geçen hikayesi ile aksiyonu yüksek sahneleriyle de önümüzdeki günlerde çok konuşulacak.