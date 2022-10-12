Netflix'te çok sevilen dizinin uyarlaması geliyor! Yeni doktor dizimiz hayırlı olsun! Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü ikilisi...

Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.