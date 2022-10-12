Muhteşem Yüzyıl'da bile oynamış! Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu doktor Kıvanç olarak geliyor...

PAMİR PEKİN KIVANÇ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Başarılı bir cerrah olan Kıvanç, güven problemleri nedeniyle bugüne kadar yalnızca bir kez ciddi ilişki yaşamıştır. Derya ile bu anlamda ortak bir noktaya sahip olan Kıvanç, hayatında yeni bir sayfa açmak için Karabayır Merkez Hastanesi'nde başhekim olarak göreve başlar. Sadi ile ortak bir geçmişi olan Kıvanç, içinden çıkılması zor yeni bir duruma sebep olur…