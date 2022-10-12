Muhteşem Yüzyıl'da bile oynamış! Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu doktor Kıvanç olarak geliyor...

Usta oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinin kadrosuna Pamir Pekin dahil oldu. Pekin, 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Kıvanç Zevret' karakterine hayat verecek. İşte diziye katılacak olan ünlü isim ve konu hakkında detaylar...
PAMİR PEKİN KIVANÇ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK
Başarılı bir cerrah olan Kıvanç, güven problemleri nedeniyle bugüne kadar yalnızca bir kez ciddi ilişki yaşamıştır. Derya ile bu anlamda ortak bir noktaya sahip olan Kıvanç, hayatında yeni bir sayfa açmak için Karabayır Merkez Hastanesi'nde başhekim olarak göreve başlar. Sadi ile ortak bir geçmişi olan Kıvanç, içinden çıkılması zor yeni bir duruma sebep olur…
PAMİR PEKİN KİMDİR?
Oyuncu 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünden mezun oldu. Bir süre modellik yaparak reklam filmlerinde oynadı. Oyunculuğa ilk adımını 2007 yılında yayımlanan Komiser Nevzat dizisi ile attı. Hülya Avşar'ın A Benim Akılsızım şarkısına çekilen klipte rol aldı. Art arda dizilerde rol alan oyuncu, 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Gülümse Yeter adlı dizide, daha sonra ise Hayat Şarkısı dizisinde oynadı.