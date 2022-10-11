"Köyüne dön Hayri!" Camdaki Kız izleyicileri küplere bindi! Bomba yeni bölüm öncesi sosyal medya coştu! Nalan ve Hayri kaçacak mı?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Feride, Nalan'ı Hayri'den uzaklaştırmak için elinden geleni yapsa da, ikili birbirine daha fazla yakınlaşıyor.
Son bölümde Hayri'yi evden göndermek isteyen Feride, kızına yeni bir araba alınca Hayri açıkta kalmıştı. Ancak Muzo, Hayri'nin kendi şoförü olmasını istedi. Böylelikle Hayri konakta kalmaya devam etti.
Nalan ise Sedat'tan gün geçtikçe daha çok uzaklaşmaya başladı. Rafet Koroğlu ise Gülcihan'dan boşanmaya kararlı.