Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 11.10.2022 12:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.10.2022 12:42
    ABONE OL

    "Köyüne dön Hayri!" Camdaki Kız izleyicileri küplere bindi! Bomba yeni bölüm öncesi sosyal medya coştu! Nalan ve Hayri kaçacak mı?

    amdaki Kız’ın yeni bölümünde Hayri’nin Nalan’a kullandığı söz sosyal medyada gündem oldu! Kaçıp gitme hayali kuran Nalan'ın ardından izleyiciler küplere bindi! Dizide evli bir kadına aşık olan ve evli olmasına rağmen bunu saklayan Hayri karakteri için espirili yorumlar yapıldı. İşte Camdaki Kız son bölüm yorumları ve konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Köyüne dön Hayri! Camdaki Kız izleyicileri küplere bindi!

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Feride, Nalan'ı Hayri'den uzaklaştırmak için elinden geleni yapsa da, ikili birbirine daha fazla yakınlaşıyor.

    Son bölümde Hayri'yi evden göndermek isteyen Feride, kızına yeni bir araba alınca Hayri açıkta kalmıştı. Ancak Muzo, Hayri'nin kendi şoförü olmasını istedi. Böylelikle Hayri konakta kalmaya devam etti.

    Nalan ise Sedat'tan gün geçtikçe daha çok uzaklaşmaya başladı. Rafet Koroğlu ise Gülcihan'dan boşanmaya kararlı.

        NALAN VE HAYRİ KAÇACAK MI?

        Yeni fragmanda Nalan'ın Hayri'ye kaçıp gitsek buralardan demesi akkılarda soru işarreti uyandırdı. Yeni bölümde neler olacağı bu nedenle oldukça merak ediliyor. Dizinin 52. bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı.

        İZLEYİCİLER KÜPLERE BİNDİ

        Dizide evli olan Nalan'a aşık olan ve ondan eşi ve çocuğunu gizleeyen Hayri karakteri büyük tepki çekiyor. Bu nedenle .sosyal medyada konuyla ilgili esprili paylaşımlar yapılıyor

        Cemal Hünal'ın da kadroya dahil olmasının ardından büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi heycanla beklenmeye başladı.

            Mehmet Ali Çelebi AK Parti’ye katıldı!
            Haberler Televizyon "Köyüne dön Hayri!" Camdaki Kız izleyicileri küplere bindi! Bomba yeni bölüm öncesi sosyal medya coştu! Nalan ve Hayri kaçacak mı?
                SON DAKİKA