EXXEN GİBİ 3. sezon 1. bölüm İZLE ekranı geldi mi? GİBİ 3. Sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak, bugün neden yok?

EXXEN platformunda yayınlanan Gibi dizisinin 3. sezon tarihi merakla bekleniyor. Gibi dizisinin başrolünü Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç paylaşıyor. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan dahil olmuştu. Peki, GİBİ 3. Sezon ne zaman yayınlanacak, bugün neden yayınlanmadı? İşte detaylar...
GİBİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gibi dizisinin 3. sezonu Ekim ayında yayınlanacak.
GİBİ KONUSU NEDİR?
Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle kavga etmekte usta olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri abartı derecede sorun çıkartan bir seviyeye getirirler.
GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Gibi dizisinin başrolünü Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç paylaşıyor. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan dahil olmuştu. Ömer Sinir'in yönetmenliğini yaptığı 'Gibi'nin senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi kaleme alırken, üçüncü sezonda hangi oyuncuların olacağı şimdiden merak konusu.