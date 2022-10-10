Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu aynı projede! Heyecanlı bekleyiş başladı! Çöp Adam dizisinde Peri geliyor!

OGM Pictures tarafından ön hazırlıkları devam eden Çöp Adam dizisinde Elçin Sangu'yu Peri isimli bir banka müdürü olarak izleyeceksiniz. Melek Gençoğlu ile Su Ersöz ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı Çöp Adam dizisinde Elçin Sangu'nun hangi karakteri üstleneceği kesinleşti. Star TV'de OGM Pictures imzasıyla yayın macerasına atılacak Çöp Adam'ın sürpriz transferi Elçin Sangu'nun banka müdürü Peri rolünü oynayacağı öğrenildi.
ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide yazılımcı olan Tamer aniden korkunç bir paranın sahibi olup ailesiyle yalıya taşınıyor. Hikayede Peri karakteri, Tamer tarafından kaçırılacak ve bir yer altı deposunda mahsus tutulacak. Peri ile Tamer arasında bu kaçırılma olayı sonrasında nasıl bir ilişki gelişecek ve hikaye nereye varacak, izleyiciler büyük bir heyecanla dizinin detaylarının ortaya çıkmasını bekliyor.
SEDEF AVCI ÇÖP ADAM KADROSUNA DAHİL OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrol kadrosuna güzel ve başarılı bir oyuncu daha katıldı; Sedef Avcı... Hanımefendi kişiliği ve zarafetiyle de tanınan oyuncu Çöp Adam'da Tamer'in (Engin Altan Düzyatan) eşi Berrin'e hayat verecek.