Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrolünden bomba proje! 20 EKİM'DE BAŞLIYOR! Cem Yılmaz'la beyaz perdede boy gösterecek!

ÖZGE ÖZBERK KİMDİR?



Özge Özberk, 13 Ağustos 1976'da İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde bir süre okuduktan sonra 2000 ve 2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Şiir Tiyatrosu Kulübünde yönetmenlik yaptı. Bizim Ev, Sır Dosyası ve Bizimkiler gibi televizyon yapımlarında oyunculuk yaptı, Yıldız Tepe adlı filmde başrol oynadı. Genç yaşında girdiği Beşiktaş Kültür Merkezi ekibi ile Otogargara müzikali ve Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? gibi birçok oyunda rol aldı. Daha sonra asıl yıldızının parladığı Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filminde "Ceku", Babam ve Oğlum filminde "Birgül", Çağan Irmak'ın 1980'leri anlattığı Çemberimde Gül Oya dizisinde "Genç Yurdanur", Kırık Kanatlar adlı dizide "Nazlı", yönetmenliğini Biket İlhan ve senaristliğini Metin Belgin'in yaptığı, Nâzım Hikmet'in hayatını anlatan Mavi Gözlü Dev adlı filmde Nazım'ın sevgilisi "Münevver" rollerini canlandırdı. Geniş Zamanlar dizisinde "Zehra" karakteriyle ekrana çıktı.