Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrolünden bomba proje! 20 EKİM'DE BAŞLIYOR! Cem Yılmaz'la beyaz perdede boy gösterecek!

2004 yılından bu yana Cem Yılmaz ile çalışan, AROG ile Arif ve 216 isimli filmlerde Ceku karakterini canlandıran Özge Özberk, şimdi de yeni bir film projesine hazırlanıyor.
20 EKİM'DE ÇEKİMLER BAŞLIYOR
Uzun bir aradan sonra yeniden Cem Yılmaz projesinde yer alacak olmanın mutluluğunu yaşayan Özge Özberk, çok iyi bir projenin gelmekte olduğunu söyledi. Özberk "Çok keyifli bir iş, ekip arkadaşlarım olağanüstü, hikaye muhteşem. Zaten Cem'in kalemi, farklı bir şey geliyor. Çok heyecanlıyım gerçekten. Şu an ön hazırlıkları devam ediyor. Ayın 20'si gibi sete çıkacağız" açıklamasında bulundu.
Ünlü komedyen, sevilen filmde Ceku'yu canlandıran Özge Özberk ile bir araya gelerek eskileri yad etti. Özberk ile Ayzek ile Bir Gece filminin okuma projesi için bir araya gelen komedyen, paylaşımına "Bundan 20 yıl önce Prenses Ceku ile okuma provası yapmıştık! E yine yapıyoruz. Demek ki her şey yolunda." notunu düştü.