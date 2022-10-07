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    • 07.10.2022 17:00
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    • 07.10.2022 17:00
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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrolünden bomba proje! 20 EKİM'DE BAŞLIYOR! Cem Yılmaz'la beyaz perdede boy gösterecek!

    Perşembe akşamları yayınlanmakta olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde, Devrim Özkan ile birlikte Ertan Saban çok başarılı bir performans ortaya koydu. Dizinin bir diğer başrol oyuncusu ise Özge Özberk oldu. Özge Özberk'in yer alacağı yeni proje ise merak ediliyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrolünden bomba proje!

    2004 yılından bu yana Cem Yılmaz ile çalışan, AROG ile Arif ve 216 isimli filmlerde Ceku karakterini canlandıran Özge Özberk, şimdi de yeni bir film projesine hazırlanıyor.

    20 EKİM'DE ÇEKİMLER BAŞLIYOR

    Uzun bir aradan sonra yeniden Cem Yılmaz projesinde yer alacak olmanın mutluluğunu yaşayan Özge Özberk, çok iyi bir projenin gelmekte olduğunu söyledi. Özberk "Çok keyifli bir iş, ekip arkadaşlarım olağanüstü, hikaye muhteşem. Zaten Cem'in kalemi, farklı bir şey geliyor. Çok heyecanlıyım gerçekten. Şu an ön hazırlıkları devam ediyor. Ayın 20'si gibi sete çıkacağız" açıklamasında bulundu.

    Ünlü komedyen, sevilen filmde Ceku'yu canlandıran Özge Özberk ile bir araya gelerek eskileri yad etti. Özberk ile Ayzek ile Bir Gece filminin okuma projesi için bir araya gelen komedyen, paylaşımına "Bundan 20 yıl önce Prenses Ceku ile okuma provası yapmıştık! E yine yapıyoruz. Demek ki her şey yolunda." notunu düştü.

        2004 yılında vizyona giren ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği GORA filmi, gişede önemli bir hasılat elde ederek unutulmaz filmler arasında yerini almıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, GORA filmindeki rol arkadaşı Özge Özberk ile bir araya gelerek eskileri yad etti.

        ÖZGE ÖZBERK KİMDİR?

        Özge Özberk, 13 Ağustos 1976'da İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde bir süre okuduktan sonra 2000 ve 2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Şiir Tiyatrosu Kulübünde yönetmenlik yaptı. Bizim Ev, Sır Dosyası ve Bizimkiler gibi televizyon yapımlarında oyunculuk yaptı, Yıldız Tepe adlı filmde başrol oynadı. Genç yaşında girdiği Beşiktaş Kültür Merkezi ekibi ile Otogargara müzikali ve Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? gibi birçok oyunda rol aldı. Daha sonra asıl yıldızının parladığı Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filminde "Ceku", Babam ve Oğlum filminde "Birgül", Çağan Irmak'ın 1980'leri anlattığı Çemberimde Gül Oya dizisinde "Genç Yurdanur", Kırık Kanatlar adlı dizide "Nazlı", yönetmenliğini Biket İlhan ve senaristliğini Metin Belgin'in yaptığı, Nâzım Hikmet'in hayatını anlatan Mavi Gözlü Dev adlı filmde Nazım'ın sevgilisi "Münevver" rollerini canlandırdı. Geniş Zamanlar dizisinde "Zehra" karakteriyle ekrana çıktı.

        Dizinin bitmesinin ardından Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanı Sinekli Bakkal dizisinde "Rabia" karakterini canlandırdı ama dizi beşinci bölümünde kanal yönetimi yüzünden yayından kaldırıldı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve Irmak Çığ'ın yönetmeni olduğu Yol Arkadaşım adlı dizide "Ayla" karakterini canlandırdı. 2010-2011 sezonunun sonlarında yayınlanmaya başlayan Canım Babam adlı dizide Cansu karakterine can verdi. 2011 yılının Ekim ayında Show TV'de başlayan Pis Yedili dizisinde başrol oynadı. Kardeşi Özgür Özberk ile Özgür Yapımlar adında bir yapım şirketi kurdu. Yapımcılığını kendisinin üstlendiği ve Özgür Özberk'in yönettiği, 28 Eylül'de vizyona giren N'apcaz Şimdi adlı filmde rol aldı. 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan, başrollerini Fikret Kuşkan ve Onur Saylak ile paylaştığı Hayat Ağacı adlı diziden sonra Evlenmeden Olmaz adlı sinema filmi ile karşımıza çıkmıştır. 2016-2018 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kalbimdeki Deniz adlı dizide başrol oyuncusu olarak televizyon serüvenine devam etti.
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