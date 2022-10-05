FEYYAZ YİĞİT PAYLAŞTI! GİBİ 3. sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? EXXEN GİBİ dizisi üçüncü sezon yayın tarihi...

GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle kavga etmekte usta olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri abartı derecede sorun çıkartan bir seviyeye getirirler. Dizinin her bölümünde vermek istedikleri mesaj(lar) bulunmakta.