MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 3 Ekim 2022 | Sare Asya Ünal nerede? 3 yaşındaki ablası Meryem Çiğdem nasıl öldü?

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Irmak kenarında infaz! Cinayet, sonradan öğrenilen aşk, iddialar! Amasya'da hareketli anlar, eş zamanlı operasyonla 3 gözaltı! Eşi ve eşinin sevgilisi sorgulanıyordu... Kayınpeder de sorgulandı. Savcıya bildiklerini anlatan Recep Şilli serbest bırakıldı, kayınpeder ise gözaltına alındı.
40 yıllık evliliğe gölge düşüren kehanet, körü körüne inanılan lanet! Şebeke iddiaları... Hayat arkadaşını terk edip mal varlığını kaptıran Gülseren Çınar eşine kavuşacak mı?