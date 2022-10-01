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    • 01.10.2022 06:40
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    • 01.10.2022 06:58
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    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyası Ebru Özkan kimdir Ebru Özkan Saban kimdir, kaç yaşında? Ebru Özkan hangi dizilerde oynadı?

    Ebru Özkan brçok kişi tarafından merak edlliyor. Başarılı oyuncu bu akşam ATV'de yayınlanacak olan dizide oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekiyor.Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla kimdir? Ebru Özkan Saban kimdir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla kimdir?

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizsi ATV ekranalrında seyricisiyle buluşyor. Dizide Oktay Kaynarca'nın eşini canlandıran ünlü oyuncu Ebru Özkan oldukça merak edildi. İşte konu hakkında detaylar...

    EBRU ÖZKAN KİMDİR?

    Ebru Özkan Saban, 18 Kasım 1978'de Ankara'da doğdu. İlkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı. Ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir.

    Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim hâline geldi. Daha sonra ses getiren Not Defteri adlı diziden tanındı, oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. 2014-2017 yılları arasında yayımlanan Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmıştır ve dizi 3 sezon sürmüştür; kariyerinde tekrar zirveye ulaşmasını sağlayan bir projedir.

    2018 yılında Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Hekimoğlu dizisinde İpek Tekin karakterini canlandırmıştır, dizi House MD dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. 2020 yılında Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı İpek Tekin karakteri ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazanmıştır. Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taktim edilmiştir. 2022 yılında Netflix yapımında Şahmeran dijital dizisinde Çavgeş isimli mistik bir karakteri canlandıracaktır, Ebru Özkan'ın yer aldığı ilk dijital dizi projesidir.

    EBRU ÖZKAN EVLİ Mİ?
    2016 yılında Ertan Saban ile evlenmiş ve 2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları olmuştur.

        FİLMOGRAFİ

        2006 Kabuslar Evi Melisa Başrol oyuncusu

        2010 Çınar Ağacı Berrin Başrol oyuncusu

        2015 Rüzgarın Hatıraları Leyla Başrol oyuncusu

        2020 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Mara Hatun Başrol oyuncusu

        2006 Gözyaşı Çetesi Deniz Başrol oyuncusu 1. sezon

        2007 Kara İnci Seçil Başrol oyuncusu 1. sezon

        2008-2009 Güldünya Duru Başrol oyuncusu 1. sezon

        2009-2011 Hanımın Çiftliği Halide Dinçaslan Şahin Başrol oyuncusu 1 ve 2. sezon

        2011 Anneler ile Kızları Defne Başrol oyuncusu 1. sezon

        2012 Hayatımın Rolü Ela Başrol oyuncusu 1. sezon

        2014 Not Defteri Suna Başrol oyuncusu 1. sezon

        2014-2017 Paramparça Dilara Terzioğlu Gürpınar Başrol oyuncusu 1, 2 ve 3. sezon

        2018 Şahin Tepesi Melek Özden Sarpkaya Başrol oyuncusu 1. sezon

        2019-2021 Hekimoğlu İpek Tekin Başrol oyuncusu 1 ve 2. sezon

        2022 Hakim [13] Yasemin Kaner Başrol oyuncusu 1. sezon

        2022- Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla Türk Başrol oyuncusu

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm Fragmanı yayınladı. Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanının yayınlanmasıyla birlikte gözler dizinin başlayacağı tarihe çevrildi. Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm 20 Eylül Salı akşamı 20.00'de ATV'de olacak.
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