Aldatmak yeni bölüm full HD ATV izle! Aldatmak 2. SON BÖLÜM izle

2. bölümüyle ekranlara gelecek olan Aldatmak dizisi büyük bir ilgiyle bekleniyor. Diziyi yakından takip edenler ise başlamasına sayılı dakikalar kala konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte ATV Aldatmak canlı yayın linki...
ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Güzide Yenersoy, 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimidir. Eşi Tarık kendi hukuk bürosu olan tecrübeli ve başarılı bir avukattır. Oğlu Ozan, bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmakta, kızı Oylum ise annesinin ısrarıyla girdiği tıp fakültesine devam etmektedir.
ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır. Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır. Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.