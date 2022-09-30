EBRU ÖZKAN KİMDİR?

Ebru Özkan Saban, 18 Kasım 1978'de Ankara'da doğdu. İlkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı. Ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir.

Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim hâline geldi. Daha sonra ses getiren Not Defteri adlı diziden tanındı, oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. 2014-2017 yılları arasında yayımlanan Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmıştır ve dizi 3 sezon sürmüştür; kariyerinde tekrar zirveye ulaşmasını sağlayan bir projedir.