Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 30.09.2022 09:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2022 09:43
    ABONE OL

    Aldatmak yeni bölüm full HD ATV izle! Aldatmak 2. SON BÖLÜM izle

    ATV ekranlarında yer alan Aldatmak dizisi yayınlandığıilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. İşte dizi hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Aldatmak yeni bölüm full HD ATV izle! Aldatmak 2. SON BÖLÜM izle

    2. bölümüyle ekranlara gelecek olan Aldatmak dizisi büyük bir ilgiyle bekleniyor. Diziyi yakından takip edenler ise başlamasına sayılı dakikalar kala konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte ATV Aldatmak canlı yayın linki...

    ATV'DE ALDATMAK SON 2. BÖLÜM İZLE

    ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Güzide Yenersoy, 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimidir. Eşi Tarık kendi hukuk bürosu olan tecrübeli ve başarılı bir avukattır. Oğlu Ozan, bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmakta, kızı Oylum ise annesinin ısrarıyla girdiği tıp fakültesine devam etmektedir.

    ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır. Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır. Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.

        Tim'in Oylum'u olay yerinde bırakıp kaçması, Oylum'u suçlu konuma düşürür. Nüfuzlu bir aileden gelen Tim, gerçekler ortaya çıkmadan önce yurt dışına kaçabilmek için uğraşmaktadır. Ancak Güzide, kızının işlemediği bir cinayetten hüküm giymemesi için elinden geleni yapacaktır.

        Oltan'ın emaneti olan parayı kaybeden Ozan, yanlışını telafi etmeye çalışırken hata üstüne hata yapar. Nitekim dolandırılmasına neden olan olayın arka planında yaşananların açığa çıkması, Ozan'ı daha öfkeli bir hale getirecektir.

        Ailesi için ilmek ilmek kurduğu düzen yıkılan Güzide, herkesin yardımına koşmaya çalışır. Bu belki de hayatının en büyük sınavı olacaktır.

        .
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yunanistan’a uyarı CHP’li Türker Ertürk’ü rahatsız etti!
        Haberler Televizyon Aldatmak yeni bölüm full HD ATV izle! Aldatmak 2. SON BÖLÜM izle
            SON DAKİKA