Aldatmak 2. BÖLÜM CANLI izle | Aldatmak yeni bölüm full HD ATV CANLI YAYIN izle!

ATV ekranlarında yer alan Aldatmak dizisi yayınlandığıilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. İşte dizi hakkında detaylar...
ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Güzide Yenersoy, 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimidir. Eşi Tarık kendi hukuk bürosu olan tecrübeli ve başarılı bir avukattır. Oğlu Ozan, bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmakta, kızı Oylum ise annesinin ısrarıyla girdiği tıp fakültesine devam etmektedir.
ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır. Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır. Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.