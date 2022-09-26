MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 27 Eylül 2022 | Lina Nazlı Erbay'ın cesedi bulundu detaylar kahretti!

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınında bugünün konuları milyonları yine ekran başına kilitliyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
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Biri Sakarya'da diğeri İstanbul'da kaybolan iki kız. Gözü yaşlı ve endişeli aileler... Kayıp kızlarla ilgili sıcak gelişmeler...14 yaşındaki kız çocuğu kendisinden 10 yaş büyük kadın tarafından kaçırılmıştı. Kayıp kız 36. gününde bulundu ancak o kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Müge Anlı bu duruma tepki göstererek sayın savcıya seslendi.