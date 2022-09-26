MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 26 Eylül 2022 | SON DAKİKA: Fevzi Çalışkan, Gülseren Çınar, Mina Nazlı ve kardeşi Naime nerede?

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınında bugünün konuları milyonları yine ekran başına kilitliyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

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