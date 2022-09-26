Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 26.09.2022 10:11
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    • 26.09.2022 10:17
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 26 Eylül 2022 | SON DAKİKA: Fevzi Çalışkan, Gülseren Çınar, Mina Nazlı ve kardeşi Naime nerede?

    Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.DJ Gezgin'in dayakla biten yaşamı! Ablasının güneş gözlüklü aşkı, koyun testiyle nabız yoklaması, gecikmeli kardeş acısı... Biri Sakarya'da diğeri İstanbul'da kaybolan iki kız. Gözü yaşlı ve endişeli aileler... Kayıp kızlarla ilgili sıcak gelişmeler... 29 yaşında bir genç arkadaşının motosikletinden indi bir daha gören duyan olmadı. Fevzi Çalışkan'ın kaybı... İki küçük kız kardeş, "Mehmet ve Gamze çocuklarımı benden aldı" diyen gözü yaşlı anne ve baba. Mina Nazlı ve Naime nerede? Varını yoğunu yanına aldı telefonunu kapatıp sırra kadem bastı. Tesir altında iddiası, tuhaf olaylar, gözden çıkarılan paralar ve evler... Gülseren Çınar'ın kaybı... Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında.

    MÜGE ANLI | CANLI YAYIN

    Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınında bugünün konuları milyonları yine ekran başına kilitliyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

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    DJ Gezgin'in dayakla biten yaşamı! Ablasının güneş gözlüklü aşkı, koyun testiyle nabız yoklaması, gecikmeli kardeş acısı...

    Biri Sakarya'da diğeri İstanbul'da kaybolan iki kız. Gözü yaşlı ve endişeli aileler... Kayıp kızlarla ilgili sıcak gelişmeler...14 yaşındaki kız çocuğu kendisinden 10 yaş büyük kadın tarafından kaçırılmıştı. Kayıp kız 36. gününde bulundu ancak o kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Müge Anlı bu duruma tepki göstererek sayın savcıya seslendi.

        29 yaşında bir genç arkadaşının motosikletinden indi bir daha gören duyan olmadı. Fevzi Çalışkan'ın kaybı...

        İki küçük kız kardeş, "Mehmet ve Gamze çocuklarımı benden aldı" diyen gözü yaşlı anne ve baba. Mina Nazlı ve Naime nerede?

        Varını yoğunu yanına aldı telefonunu kapatıp sırra kadem bastı. Tesir altında iddiası, tuhaf olaylar, gözden çıkarılan paralar ve evler... Gülseren Çınar'ın kaybı Müge Anlı'da...
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        Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 26 Eylül 2022 | SON DAKİKA: Fevzi Çalışkan, Gülseren Çınar, Mina Nazlı ve kardeşi Naime nerede?
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