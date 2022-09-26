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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 26.09.2022 16:39
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    • 26.09.2022 16:39
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 26 EYLÜL 2022 | Türkiye'nin konuştuğu Cemile'ye Esra Erol'dan bomba sürpriz!

    Atv canlı yayın Esra Erol'da... Türkiye'nin konuştuğu Cemile'ye Esra Erol'dan bomba sürpriz! "9 aylık bebeğimle ortada kaldım, eşim ve ailesi beni istemiyor!" diyen 18 yaşındaki annenin çaresizliği! "6 aylık hamile eşim, ilk eşi Ali Güneş'e kaçtı... Boşanmak istiyorum!" diyen Umut Bey'in feryadı... Hafta içi her gün saat 16.00'da birbirinden ilginç konuları ele alan Esra Erol, yeni sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu oluyor. Anne ve babaların feryatları, aşıkların kavuşma hikayeleri milyonları ekran başına kilitliyor. Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında...

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Atv canlı yayın Esra Erol'da... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYINESRA EROL YOUTUBE - İZLE

    Türkiye, Cemile için tek yürek oldu... Esra Erol'un, Cemile'ye sürprizleri daha bitmedi...

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        "9 aylık bebeğimle ortada kaldım, eşim ve ailesi beni istemiyor!" diyen 18 yaşındaki annenin çaresizliği!

        "6 aylık hamile eşim, ilk eşi Ali Güneş'e kaçtı... Boşanmak istiyorum!" diyen Umut Bey'in feryadı...
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 26 EYLÜL 2022 | Türkiye'nin konuştuğu Cemile'ye Esra Erol'dan bomba sürpriz!
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