Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Baba dizisi 15. bölümüyle sezon finali vermişti. Baba dizisi Haluk Bilginer'in başrollüğünde yayın hayatına yepyeni bir sezonla geri dönecek. Dizinin izleyicileri yeni sezon tarihinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, Baba dizisi ne zaman başlayacak? Baba dizisi 2. sezon ne zaman? İşte merak edilenler...