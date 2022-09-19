ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler merak konusu oldu. Duyurulduğu ilk gün itibariyle heyecan uyandıran dizinin 1. bölümünün izleyiciyle buluşmasına çok az bir zaman kaldı. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil yer alıyor. Diziyi merakla bekleyenler bir çok soruyu gündeme getirdi. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın konusu ne? İşte oyuncuları ve karakterleri...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN BAŞLIYOR? YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
Ben Bu Cihana Sığmaz dizisi ilk bölümüyle 20 Eylül 2022 Salı günü izleyicinin beğenisine sunulacak. ATV'nin heyecanla beklenen dizisinin yönetmen koltuğunda Onur Tan otururken, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrolünde Cezayir rolüyle Oktay Kaynarca, Leyla rolüyle Ebru Özkan, Firuze rolüyle de Pelin Akil yer alıyor.
Oyuncu kadrosunun tamamı ise şöyle;
Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim), Işıl Yücesoy (Gülendam)
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.
Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır.