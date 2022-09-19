Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze kimdir? Pelin Akil kimdir, boyu, yaşı kaç?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil ve daha birçok ünlü ismin yer aldığı Ben Bu Dünyaya Sığmazam 20 Eylül Salı günü saat 20.00'da ekranlara gelecek. Dizide yer alan güzl oyuncu Pelin akil hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil Altan 17 Nisan 1986, İstanbul doğumludur. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akil ilk ve en çok konuşulan deneyimini 2007-2011 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle yaşamıştır, 4 sezon ve 160 bölüm yer aldığı Arka Sıradakiler dizisinden senaryo gereği ayrılmasının ardından TRT 1'de yayınlanan, Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dâhil olmuştur.
2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra atv'de yayınlanan Aile İşi ve yine Star TV'de yayımlanan Çember projelerinde yer almıştır. Pelin Akil, sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.
Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır.[4] Arka Sıradakiler dizisinde oynarken tanıştığı oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılından beri evli olup ikiz kız çocuğu sahibidir.