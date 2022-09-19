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    • Televizyon
    • 19.09.2022 16:18
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    • 19.09.2022 16:18
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    Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze kimdir? Pelin Akil kimdir, boyu, yaşı kaç?

    ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Dünyaya Sığmazam ilk bölümü ile televizyon ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Yarın ekranlara gelecek dizi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze kimdir? Pelin Akil kimdir? Pelin Akil yaşı ve boyu kaç? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze kimdir?

    Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil ve daha birçok ünlü ismin yer aldığı Ben Bu Dünyaya Sığmazam 20 Eylül Salı günü saat 20.00'da ekranlara gelecek. Dizide yer alan güzl oyuncu Pelin akil hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

    PELİN AKİL KİMDİR?

    Pelin Akil Altan 17 Nisan 1986, İstanbul doğumludur. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akil ilk ve en çok konuşulan deneyimini 2007-2011 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle yaşamıştır, 4 sezon ve 160 bölüm yer aldığı Arka Sıradakiler dizisinden senaryo gereği ayrılmasının ardından TRT 1'de yayınlanan, Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dâhil olmuştur.

    2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra atv'de yayınlanan Aile İşi ve yine Star TV'de yayımlanan Çember projelerinde yer almıştır. Pelin Akil, sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.

    Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır.[4] Arka Sıradakiler dizisinde oynarken tanıştığı oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılından beri evli olup ikiz kız çocuğu sahibidir.

        PELİN AKİL DİZİ VE FİLMLERİ

        2022- Ben Bu Cihana Sığmazam Doktor Firuze Turan TV

        2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı İsabel TV

        2020-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar Sincanlı TV

        2020 Uzak Ara Eğlence Kendisi (Sunucu) TV programı

        2018 Bittin Sen Pelin TV filmi

        2018 Keşif Semiha Sinema filmi

        2017 Çember Ayșe TV filmi

        2017 Damat Takımı Sera Sinema filmi

        2017 Deli Aşk Neșe Sinema filmi

        2016 Aile İşi Müjde TV dizisi

        2015 Ne Münasebet Nil TV dizisi

        2015 Saklı Elif Sinema filmi

        2014 Aşktan Kaçılmaz Yasemin TV dizisi

        2014 Kızıl Elma Zeynep Gevher TV dizisi

        2013 İnadına Yaşamak Sedef TV dizisi

        2013 Su ve Ateş Nupelda Sinema filmi

        2013 Ana Hayat kadını Kısa film

        2013 Osmanlı Tokadı Irmak Güzel TV dizisi

        2012 Suskunlar Nisan TV dizisi

        2012/2016 Seksenler Seçil TV dizisi

        2012 Kurt Kanunu Ballı Naciye TV dizisi

        2008-2011 Arka Sıradakiler Zehra TV dizisi
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze kimdir? Pelin Akil kimdir, boyu, yaşı kaç?
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