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    • Televizyon
    • 18.09.2022 08:08
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    • 18.09.2022 08:08
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    Kuruluş Osman 4. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezona bomba gibi dönüyor!

    Kuruluş Osman dizisi reyting rekorları kıran ve oldukça sevilen diziler arsında yer alıyor. Sezon finali yapan dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak edildi. Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman 4. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Yeni sezona bomba gibi dönüyor!

    Kuruluş Osman dizisi reyting rekorları kıran ve oldukça sevilen diziler arsında yer alıyor. Sezon finali yapan dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak edildi. Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman 4. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

    KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Geriden bıraktığımız sezonda final bölümyle izleyici ekranlara kilitleyen tarihi dizi Kuruluş Osman, yeni sezona hazır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Osman'ın hayatına ve başarılarına odaklanan ve başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezonun ise ekim ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

    KURULUŞ OSMAN'IN SON BÖLÜMÜNDE NE ODLU?

    Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

        Hatunlar esir düşenleri kurtarabilecekler mi?

        Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

        Demirci Davud kendisini öne atıyor

        Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

        Osman Bey Romanos'un cezasını kesiyor

        Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?

            Sultan'ın Yenişehir fethine tepkisi

            Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelecektir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da nasıl yankılanacaktır? Sultan Alaeddin, Yenişehir'in fethine nasıl tepki verecektir?
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 4. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezona bomba gibi dönüyor!
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