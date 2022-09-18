Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 18.09.2022 07:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2022 07:07
    ABONE OL

    Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu mu? Camdaki Kız ne zaman başlıyor?

    İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 3. sezon tarihi merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı dizi psikoloji ve dram türünü içinde barındıyor. Peki Camdaki Kız ne zaman başlıyor?

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız ne zaman başlıyor?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız yeni sezon tarihi diziseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi 47. bölümü ile sezon finali yapan Camdaki Kız Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından televizyona uyarlanmıştır. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    Koroğlu Ailesi'nin sahte mutluluklarına artık inanmadığını belli eden Nalan, Billur'u görünce onunla dertleşiyor. Bu sırada alkolü fazla kaçıran Nalan, sarhoş oluyor. Çevresindeki herkesin sahte mutluluk içinde olduğuna artık inanmayan Nalan, düşündüklerini de paylaşmaktan çekinmiyor.

    Camdaki Kız 48. bölüm fragmanı yayınlandı

    Muzo ve Pera'nın düğününe davetsiz katılan Cana, başına geleceklerden habersiz Feride'yle konuşmaya devam eder. Bu sırada Alp'in gelmesi herkesi şoke eder. Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu bilen Alp, Sedat'ı tahrik eden sözler söyleyerek bağırır. Cana ve Selen, Sedat'ın elinden Alp'in kurtarmaya çalışır. Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar. Nalan, duygularını tüm şeffaflığıyla Hayri'ye anlatır ve yakaladığı cesaretle Hayri'yi öper.

        CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        47. bölümü ile 16 Haziran tarihinde sezon finali yapan Camdaki Kız dizisinin 3. sezon çekimlerinin henüz başlamadığı öğrenilirken, diziyi merakla izleyenler Camdaki Kız 3. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını meraklı gözlerle araştırıyor.

        Öyle ki dizi yapımcıları tarafından Camdaki Kız dizisinin yeni sezon çekimlerinin Ağustos ayının ortası itibariyle başlayacağını söylüyor.

        Eylül ayında Yeni sezon dizilerin başlayacağı bilinirken Camdaki Kız 3. sezonun ise Eylül ayının 2. haftasında başlaması planlıyor. herkes Nalan'ı Hayri'yi çok özledi. Dizinin 47. bölüm sezon finalinde ikilinin yakınlaşması sonrasında Camdaki Kız 3. sezonda bu yakınlaşmanın ilerleyeceği iddia ediliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Şemsiyeleri çıkarın! Tüm yurdu etkisi altına alacak
        Haberler Televizyon Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu mu? Camdaki Kız ne zaman başlıyor?
            SON DAKİKA