Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 4. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezona bomba gibi dönüyor!

Kuruluş Osman dizisi reyting rekorları kıran ve oldukça sevilen diziler arsında yer alıyor. Sezon finali yapan dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak edildi. Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman 4. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Geriden bıraktığımız sezonda final bölümyle izleyici ekranlara kilitleyen tarihi dizi Kuruluş Osman, yeni sezona hazır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Osman'ın hayatına ve başarılarına odaklanan ve başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezonun ise ekim ayının ortalarında başlaması bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN'IN SON BÖLÜMÜNDE NE ODLU?
Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?