Gecenin Ucunda dizisi lince uğradı! Neslihan ve Kadir Doğulu'nun dizisi sallantıda! İlk fragman büyük tepki çekti! Başlamadan bitecek...

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan ve Star ekranında seyirci ile buluşmak için gün sayan 'Gecenin Ucunda', iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Fragmanı yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde Neslihan Atagül'ün hayat verdiği Macide karakterinin hayatından sıkıldığı ve başka bir yere
göç etmeye karar verdiği duyuruldu! Macide'nin "Başkasına yardım ettikçe kurtulursun, şifa verdikçe şifa bulursun" sözleri ve fragmanın büyülü bir şekilde gösterilmesi, şok etkisi yarattı.
Birçok kişi dizinin gerçeklikten uzak olduğunu dile getirerek; inandırıcı bulmadığını açıkladı!