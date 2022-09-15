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    • Televizyon
    • 15.09.2022 23:39
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    • 15.09.2022 23:39
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    Gecenin Ucunda dizisi lince uğradı! Neslihan ve Kadir Doğulu'nun dizisi sallantıda! İlk fragman büyük tepki çekti! Başlamadan bitecek...

    Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu'nun başrolde olduğu 'Gecenin Ucunda'dan yeni tanıtım ve ilk fotoğraflar yayınlandı. Tanıtımda hisleriyle hareket eden Macide karakteri büyük tepkçi çekti. Büyülü olayların ve duyguların aktarılığı fragman gerçek dşı olduğu gerekçesiyle linç edildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gecenin Ucunda dizisi lince uğradı!

    Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan ve Star ekranında seyirci ile buluşmak için gün sayan 'Gecenin Ucunda', iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

    BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

    Fragmanı yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde Neslihan Atagül'ün hayat verdiği Macide karakterinin hayatından sıkıldığı ve başka bir yere
    göç etmeye karar verdiği duyuruldu! Macide'nin "Başkasına yardım ettikçe kurtulursun, şifa verdikçe şifa bulursun" sözleri ve fragmanın büyülü bir şekilde gösterilmesi, şok etkisi yarattı.

    Birçok kişi dizinin gerçeklikten uzak olduğunu dile getirerek; inandırıcı bulmadığını açıkladı!

        GECENİN UCUNDA DİZİSİ OYUNCULARI

        Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal ve Oya Ünal gibi isimler de yer alıyor.

        GECENİN UCUNDA KONUSU

        Peride Celal'in "Yazdığım en güzel aşk romanı" dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide'nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.
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        Haberler Televizyon Gecenin Ucunda dizisi lince uğradı! Neslihan ve Kadir Doğulu'nun dizisi sallantıda! İlk fragman büyük tepki çekti! Başlamadan bitecek...
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