Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Baba dizisi 15. bölümüyle sezon finali vermişti. Baba dizisi Haluk Bilginer'in başrollüğünde yayın hayatına yepyeni bir sezonla geri dönecek. Dizinin izleyicileri yeni sezon tarihinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, Baba dizisi ne zaman başlayacak? Baba dizisi 2. sezon ne zaman? İşte merak edilenler...
BABA DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Baba dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.
Konuya ilişkin Show TV'den ya da Ay Yapım'dan resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.