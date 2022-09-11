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    • Televizyon
    • 11.09.2022 08:00
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    • 11.09.2022 08:00
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    Baba dizisi Show TV'de hangi tarihte, ne zaman başlayacak? Baba dizisi 2. sezon ne zaman?

    Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Baba dizisi 15. bölümüyle sezon finali vermişti. Baba dizisi Haluk Bilginer'in başrollüğünde yayın hayatına yepyeni bir sezonla geri dönecek. Dizinin izleyicileri yeni sezon tarihinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, Baba dizisi ne zaman başlayacak? Baba dizisi 2. sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Baba dizisi ne zaman başlayacak? Baba dizisi 2. sezon ne zaman?

    Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Baba dizisi 15. bölümüyle sezon finali vermişti. Baba dizisi Haluk Bilginer'in başrollüğünde yayın hayatına yepyeni bir sezonla geri dönecek. Dizinin izleyicileri yeni sezon tarihinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, Baba dizisi ne zaman başlayacak? Baba dizisi 2. sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

    BABA DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Baba dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.

    Konuya ilişkin Show TV'den ya da Ay Yapım'dan resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

        BABA DİZİSİ OYUNCULARI

        Dizide; Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel, Taner Rumeli, Deniz Hamzaoğlu, Hakan Kurdaş, Beril Pozam, Özge Özacar, Bihter Dinçel ve Renan Bilek gibi isimler yer almaktadır.
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        Haberler Televizyon Baba dizisi Show TV'de hangi tarihte, ne zaman başlayacak? Baba dizisi 2. sezon ne zaman?
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