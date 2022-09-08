Yargı dizisi 2. sezon için nefesler tutuldu! Ilgaz Savcı'yı Ceylin mi öldürdü? Bomba gibi dönüyor! İşte Yargı 2. sezon tarihi...

Yargı'nın ikinci sezonu için geri sayım başladı. Sezon finali sahnesiyle seyircileri büyük bir soru işareti ile bırakan dizi, yeni sezon tanıtımı ile sürükleyici bir sezonun daha seyirci ile buluşacağının sinyallerini verdi.
YARGI 2. SEZON NE ZAMAN?
Başrollerinde Pınar Deniz'in bulunduğu Yargı dizisinin yeni sezon tarihi ortaya çıktı. Merakla beklenen dizi 18 Eylül Salı akşamı, saat 20:00'da izleyicileriyle tekrardan buluşacak.
CEYLİN ILGAZ'I ÖLDÜRDÜ MÜ?
Yargı'nın 2. Sezon fragmanı yine televizyon izleyicilerini muhteşem bir sezon beklediğinin haberini veriyor. Yayınlanan fragmanda Eren komiser Ceylin'i sorgularken, Ilgaz'ı neden öldürdüğünü soruyor.
Gözyaşları içerisinde konuşan Ceylin, Ilgaz'ı öldürmediğini söylerken Eren Komiser Ilgaz'ı elleriyle ceset torbasına koyduğunu söylüyor.
Ceylin ise Ilgaz'ın öldüğüne inanamazken başkasını öldürdüğünü itiraf ediyor…