Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 08.09.2022 18:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2022 18:29
    ABONE OL

    Yargı dizisi 2. sezon için nefesler tutuldu! Ilgaz Savcı'yı Ceylin mi öldürdü? Bomba gibi dönüyor! İşte Yargı 2. sezon tarihi...

    Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Yayınlanan tanıtımları ile büyük merak uyandıran dizisi için tarih belli oldu. Peki, Yargı 2. sezon ne zaman? Yargı yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Yargı dizisi 2. sezon için nefesler tutuldu!

    Yargı'nın ikinci sezonu için geri sayım başladı. Sezon finali sahnesiyle seyircileri büyük bir soru işareti ile bırakan dizi, yeni sezon tanıtımı ile sürükleyici bir sezonun daha seyirci ile buluşacağının sinyallerini verdi.

    YARGI 2. SEZON NE ZAMAN?

    Başrollerinde Pınar Deniz'in bulunduğu Yargı dizisinin yeni sezon tarihi ortaya çıktı. Merakla beklenen dizi 18 Eylül Salı akşamı, saat 20:00'da izleyicileriyle tekrardan buluşacak.

    CEYLİN ILGAZ'I ÖLDÜRDÜ MÜ?

    Yargı'nın 2. Sezon fragmanı yine televizyon izleyicilerini muhteşem bir sezon beklediğinin haberini veriyor. Yayınlanan fragmanda Eren komiser Ceylin'i sorgularken, Ilgaz'ı neden öldürdüğünü soruyor.

    Gözyaşları içerisinde konuşan Ceylin, Ilgaz'ı öldürmediğini söylerken Eren Komiser Ilgaz'ı elleriyle ceset torbasına koyduğunu söylüyor.

    Ceylin ise Ilgaz'ın öldüğüne inanamazken başkasını öldürdüğünü itiraf ediyor…

        YARGI DİZİSİ OYUNCULARI

        Ilgaz Kaya: Kaan Urgancıoğlu,
        Ceylin Erguvan: Pınar Deniz,
        Metin Kaya: Hüseyin Avni Danyal,
        Yekta Tilmen: Uğur Polat,
        Pars Seçkin: Mehmet Yılmaz Ak,


        Gül Erguvan: Zeyno Eracar,
        Zafer Erguvan: Ali Seçkiner Alıcı,
        Eren Duman: Uğur Aslan,
        Aylin Erguvan Yılmaz: Pınar Çağlar Gençtürk,
        İnci Erguvan: Ece Yüksel,
        Çınar Kaya: Arda Anarat,
        Engin Tilmen: Onur Durmaz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kritik görüşme sonrası ilk açıklama: 3 anlaşma imzalandı
        Haberler Televizyon Yargı dizisi 2. sezon için nefesler tutuldu! Ilgaz Savcı'yı Ceylin mi öldürdü? Bomba gibi dönüyor! İşte Yargı 2. sezon tarihi...
            SON DAKİKA