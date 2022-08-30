Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız yeni sezon tarihi diziseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi 47. bölümü ile sezon finali yapan Camdaki Kız Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından televizyona uyarlanmıştır. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Koroğlu Ailesi'nin sahte mutluluklarına artık inanmadığını belli eden Nalan, Billur'u görünce onunla dertleşiyor. Bu sırada alkolü fazla kaçıran Nalan, sarhoş oluyor. Çevresindeki herkesin sahte mutluluk içinde olduğuna artık inanmayan Nalan, düşündüklerini de paylaşmaktan çekinmiyor.
Muzo ve Pera'nın düğününe davetsiz katılan Cana, başına geleceklerden habersiz Feride'yle konuşmaya devam eder. Bu sırada Alp'in gelmesi herkesi şoke eder. Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu bilen Alp, Sedat'ı tahrik eden sözler söyleyerek bağırır. Cana ve Selen, Sedat'ın elinden Alp'in kurtarmaya çalışır. Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar. Nalan, duygularını tüm şeffaflığıyla Hayri'ye anlatır ve yakaladığı cesaretle Hayri'yi öper.