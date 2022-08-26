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    • Televizyon
    • 26.08.2022 08:03
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    • 26.08.2022 08:03
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    Yargı ne zaman başlayacak? Yargı 2. sezon ne zaman başlıyor?

    Yargı 2. sezon ne zaman sorusu ile gündemde yer alıyor. Yargı 2. sezon tarihi araştırılıyor. Ekranların sevilen dizisi, sezon finaliyle izleyicileri merakta bırakan bir bölümle sezon finali yapmıştı. Yeni sezon için nefesler tutuldu. Peki, Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman?

    takvim.com.tr
    Yargı ne zaman başlayacak? Yargı 2. sezon ne zaman başlıyor?

    Yargı 2. sezon ne zaman sorusu ile gündemde yer alıyor. Yargı 2. sezon tarihi araştırılıyor. Ekranların sevilen dizisi, sezon finaliyle izleyicileri merakta bırakan bir bölümle sezon finali yapmıştı. Yeni sezon için nefesler tutuldu. Peki, Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman?

    YARGI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    İlgiyle takip edilen dizinin 2. sezon çekimler önümüzdeki günlerde başlayacak. Yargı'nın yeni sezonunun ise 18 Eylül'de ekranlara gelmesi bekleniyor.

    YARGI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    Ceylin, Ilgaz'ı öldürme suçuyla gözaltına alınıyor! Ilgaz ve Ceylin'in barıştığı anların ekrana geldiği bölümde izleyici Rüya gibi bir düğüne tanıklık etti. Romantik anların yaşandığı sezon finalinde göz kamaştırıcı düğünde yaşananlar mutluluk verdi.

        Finalde ise Ceylin'in itirafı, izleyenlere soluksuz anlar yaşattı.

        Yargı dizisinin sezon finali izleyicileri adeta şok etti. Sezon finalinde Uğur Aslan'ın canlandırdığı Eren Komiser, Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin karakterine 'Bir de bana anlat bakalım nasıl yaptın? Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya'yı?' diyor. Bu konuşmanın ardından Ceylin'in annesi Ilgaz ve Ceylin'e bakarken görülüyor. Daha sonra ise Ceylin'in kanlı bir bıçağı eline aldığı görülüyor. Ilgaz'ın babası, kardeşleri, dedesi, Ceylin'in annesi ve eniştesi de tek tek gösteriliyor.
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