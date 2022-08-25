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    • Televizyon
    • 25.08.2022 08:05
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    • 25.08.2022 08:05
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    Yeni sezon 2. tanıtım yayınlandı! Nefesler tutuldu! Alpraslan Büyük Selçuklu yeni sezona hazır! Ortalık fena kızışacak...

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ekranlara gelmeye başladığı ilk andan itibaren büyük ilgi görüyor. Sezon arası veren dizinin ne zaman geri döneceği konuşuluyordu. Milyonlarca kişi için müjdeli haber geldi. Dizinin yeni sezon tanıtımının ikincisinin yayınlanmasıyla sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon 2. tanıtımı ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Alpraslan Büyük Selçuklu yeni sezona hazır!

    TRT1'de ekrana getirilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi büyük bir ilgiyle bekleniyor. Yeni sezon için ekranlara gelmeye hazırlanan reyting rekorları kıran dizi hakkında detaylar merak edildi. Peki, Aparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman:? Aparslan Büyük Selçuklu yeni sezon 2. tanıtım yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler...

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON 2. TANITIMI

    Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu alan TRT1'in sevilen tarih dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni sezonundan gelen ikinci tanıtım büyük ilgi gördü. İşte 2. ilgiyle beklenen Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı...

    KADRODA YENİ İSİMLER YER ALIYOR

    TRT 1'in reyting rekorları kıran Alparslan Büyük Selçuklu'nun bu sezondaki kadrosuna yeni oyuncular dahil odlu. Serhat Tutumluer, Bora Cengiz ve Öykü Gürman gibi başarılı isimler bu sezonda dizide yer alacak.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Dizinin ekrana geliş tarihi hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberimizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.

        FAHRİYE EVCEN'İN YERİNE HANGİ OYUNCU GELDİ?


        Barış Arduç'un yeni partnerinin kim olacağı ise büyük bir merak konusuydu. Arduç'un sır gibi saklanan yeni partneri belli oldu.

        Genç oyuncu Kayra Zabcı, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

        Zabcı, Barış Arduç'un hayat verdiği Alparslan karakterinin eşi Seferiye Hatun rolünü canlandıracak.
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        Haberler Televizyon Yeni sezon 2. tanıtım yayınlandı! Nefesler tutuldu! Alpraslan Büyük Selçuklu yeni sezona hazır! Ortalık fena kızışacak...
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