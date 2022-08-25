Geri sayım başladı! ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı 5 Eylül Pazartesi 20.00'de atv'de!

Ekranların merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın günü belli oldu. atv ekranında Seray Kaya ile Berk Oktay'ı bir araya getiren Bir Küçük Gün Işığı 5 Eylül Pazartesi akşamı 20.00'den itibaren her pazartesi atv ekranında izleyicisiyle buluşacak.

Kocasının ölümünün ardından hiç beklemediği bir gerçekle karşılaşan Elif'in gözyaşları şimdiden izleyicilerin yüreğine dokundu.

ELİF ACISIYLA BAŞ ETMEYE ÇALIŞIYOR

Hiç beklemediği bir anda 'anne' olduğunu öğrenen hayatındaki en büyük sorgulamayı yaşamaya başladı. Kocasının kendisini gerçekten sevip sevmediğini düşünen Elif, "Beni gerçekten sevdi mi acaba? Ya da ne zaman vazgeçti sevmekten?" sözlerini kullandı.

atv'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan Bir Küçük Gün Işığı'nın yapımını NGM, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk üstleniyor.