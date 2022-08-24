TRT1'de ekrana getirilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi büyük bir ilgiyle bekleniyor. Yeni sezon için ekranlara gelmeye hazırlanan reyting rekorları kıran dizi hakkında detaylar merak edildi. Peki, Aparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman:? Aparslan Büyük Selçuklu yeni sezon 2. tanıtım yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON 2. TANITIMI
Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu alan TRT1'in sevilen tarih dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni sezonundan gelen ikinci tanıtım büyük ilgi gördü. İşte 2. ilgiyle beklenen Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı...
KADRODA YENİ İSİMLER YER ALIYOR
TRT 1'in reyting rekorları kıran Alparslan Büyük Selçuklu'nun bu sezondaki kadrosuna yeni oyuncular dahil odlu. Serhat Tutumluer, Bora Cengiz ve Öykü Gürman gibi başarılı isimler bu sezonda dizide yer alacak.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON NE ZAMAN?
Dizinin ekrana geliş tarihi hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberimizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.