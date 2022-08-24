Yargı 2. sezon ne zaman sorusu ile gündemde yer alıyor. Yargı 2. sezon tarihi araştırılıyor. Ekranların sevilen dizisi, sezon finaliyle izleyicileri merakta bırakan bir bölümle sezon finali yapmıştı. Yeni sezon için nefesler tutuldu. Peki, Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman?
YARGI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlgiyle takip edilen dizinin 2. sezon çekimler önümüzdeki günlerde başlayacak. Yargı'nın yeni sezonunun ise 18 Eylül'de ekranlara gelmesi bekleniyor.
YARGI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Ceylin, Ilgaz'ı öldürme suçuyla gözaltına alınıyor! Ilgaz ve Ceylin'in barıştığı anların ekrana geldiği bölümde izleyici Rüya gibi bir düğüne tanıklık etti. Romantik anların yaşandığı sezon finalinde göz kamaştırıcı düğünde yaşananlar mutluluk verdi.