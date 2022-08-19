ATV'de Müge Anlı Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Haziran tarihinde sezon finali yaptı. Yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı ise oldukça merak ediliyor. İşte yeni sezonun başlangıç tarihi ve konu hakkında merak edilenler...
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?
Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği Müge Anlı Ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz sezonlarda Ağustos sonunda başlayan Müge Anlı'nın yine aynı dönemlerde başlaması bekleniyor. Müge Anlı 15. sezonuyla hafta içi her gün saat 10:00'da ekranlarda olacak.
MÜGE ANLI KİMDİR?
19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğan Müge Anlı, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yapmıştır.