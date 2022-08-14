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    • Televizyon
    • 15.08.2022 01:28
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    • 15.08.2022 01:28
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    Gül Masalı 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Geç kaldık”

    Başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı, atv’nin sevilen dizisi Gül Masalı’nın merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. "Ailemden uzak dur, oğlumdan uzak dur!" sözlerinin damga vurduğu fragmanda “Geç kaldık” ifadeleri yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı. İşte Pazar akşamlarının vazgeçilmezi Gül Masalı’nın 9. bölüm fragmanı...

    “Geç kaldık”

    Pazar akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Gül Masalı'nın 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Ailemden uzak dur, oğlumdan uzak dur!" sözleri damga vurdu.

    GÜL MASALI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Havva'nın anlattıkları Gonca ve Toprak'ı darmadağın etmiştir. Toprak, Gonca'ya bir söz verir.

    Suçlu ailesi bile olsa hak ettiği cezayı çekecektir. Ancak Rıfat ve Halil'in suçlamaları kesin bir dille inkar etmesi Toprak'ın elini kolunu bağlar.

    Ailesini ağır biçimde itham etmesi ise Atabeylerle arasındaki bağın tamamen kopmasına neden olacaktır.

        Tam bu sırada Fuat, Toprak'ın karşısına reddedilemeyecek bir teklifle çıkar. Canan duyduğu acı gerçeklerle başa çıkmaya çalışırken Halil, ona şok edici bir öneride bulunur.

        Halil'i kaybetmekten korkan Canan, eline geçen bilgiyi ona karşı kullanmaya karar verir.
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