Gül Masalı 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Geç kaldık”

Pazar akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Gül Masalı'nın 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Ailemden uzak dur, oğlumdan uzak dur!" sözleri damga vurdu.
GÜL MASALI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Havva'nın anlattıkları Gonca ve Toprak'ı darmadağın etmiştir. Toprak, Gonca'ya bir söz verir.
Suçlu ailesi bile olsa hak ettiği cezayı çekecektir. Ancak Rıfat ve Halil'in suçlamaları kesin bir dille inkar etmesi Toprak'ın elini kolunu bağlar.
Ailesini ağır biçimde itham etmesi ise Atabeylerle arasındaki bağın tamamen kopmasına neden olacaktır.