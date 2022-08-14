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    • Televizyon
    • 14.08.2022 18:50
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    • 14.08.2022 18:50
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    ATV’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu!

    Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM’nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı’nın ilk tanıtımı geçtiğimiz akşam yayınlandı. Başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı dizinin tanımı sosyal medyayı salladı. İşte o tanıtım...

    Bir Küçük Gün Işığı’nın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu!

    Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizi ilk tanıtımı ile sosyal medyada çok konuşuldu.

    "BİR KADIN BİR ADAMI NE KADAR SEVEBİLİR?"
    Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor.

    10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.
        Yarım asırlık ağacın kesilmesine tepki yağıyor
        Haberler Televizyon ATV’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu!
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