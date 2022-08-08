148 yıllık aşk ekranlara uyarlanacak! Aşk-ı Memnu'yu hafızalardan silecek dizi geliyor! Selehattin Paşalı, Melisa Aslı Pamuk...

Aşk-ı Memnu'yu unutturacak entrikalı ve bol aşk barındıran bir dizi geliyor. Namık Kemal tarafından yazılan İntibah isimli roman ekrana uyarlanacak. 148 senelik eserden ortaya çıkacak diziyi ise birçok kişi büyük bir ilgiyle beklemeye başladı. İşte dizi hakkında merak edilenler...
İNTİBAH DİZİ OLUYOR!
Namık Kemal'in klasik eserleri arasında yer alan İntibah diziye uyarlanıyor. BKM'nin yapımcılığını üstleneceği dizi için heyecanlı bekleyiş başladı.
İNTİBAH OYUNCULARI KİMLER?
Bir süredir kulislerde konuşulan iddialara göre, Melike Aslı Pamuk ve Selahattin Paşalı dizinin başrollerinde yer alacak isimler olacak.