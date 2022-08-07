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    • Televizyon
    • 08.08.2022 01:09
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    • 08.08.2022 01:09
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    Gül Masalı 8. bölüm fragmanı yayınladı: “Herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek”

    Başrollerinde Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca’nın yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Gül Masalı, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Heyecanın doruklara çıktığı bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Gül Masalı 8. bölüm fragmanına “Herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek” sözleri damga vurdu. İşte Gül Masalı 8. bölüm fragmanı...

    “Herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek”

    Pazar akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Gül Masalı dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek" sözleri damga vurdu.

    GÜL MASALI 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Toprak'ın Atabeylerin davetine Gonca'yla gelmesi bomba etkisi yaratmıştır. Utancından yerin dibine geçen Ece olanlardan Canan'ı sorumlu tutar.

    Ancak Atabeyleri bekleyen tek şok bu değildir. Ticari olarak onları köşeye sıkıştıran Fuat Demirci nihayet Halil ve Rıfat'ın karşısına çıkar.

    Üstelik Fuat, Gülümser ve Mehmet'in geçmişine dair pek çok bilgiye de sahiptir. Bu yüzleşme Halil'in kabuslarını daha da büyütür.

        Atabeylere açıkça meydan okuyan Fuat'ın yapacakları ise daha yeni başlamıştır. Fuat, Gonca'ya kolay kolay reddedilemeyecek bir teklif yapar.

        Her şeye rağmen Gonca'yı savunmakta ısrar eden Toprak tam bir yol ayrımına gelir.

        Gonca öz babası hakkında bilmediği başka gerçekler olduğunu öğrenir.
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        Haberler Televizyon Gül Masalı 8. bölüm fragmanı yayınladı: “Herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek”
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