Gül Masalı 8. bölüm fragmanı yayınladı: “Herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek”

Pazar akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Gül Masalı dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek" sözleri damga vurdu.
GÜL MASALI 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Toprak'ın Atabeylerin davetine Gonca'yla gelmesi bomba etkisi yaratmıştır. Utancından yerin dibine geçen Ece olanlardan Canan'ı sorumlu tutar.
Ancak Atabeyleri bekleyen tek şok bu değildir. Ticari olarak onları köşeye sıkıştıran Fuat Demirci nihayet Halil ve Rıfat'ın karşısına çıkar.
Üstelik Fuat, Gülümser ve Mehmet'in geçmişine dair pek çok bilgiye de sahiptir. Bu yüzleşme Halil'in kabuslarını daha da büyütür.