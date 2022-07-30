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    • Televizyon
    • 30.07.2022 08:00
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    • 30.07.2022 08:00
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    ATV'de Müge Anlı Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

    ATV'nin en çok seyredilen yaşam programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle programın sevenleri konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Müge Anlı ne zaman başlayacak?

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Haziran tarihinde sezon finali yaptı. Yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı ise oldukça merak ediliyor. İşte yeni sezonun başlangıç tarihi ve konu hakkında merak edilenler...

    MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

    Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği Müge Anlı Ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz sezonlarda Ağustos sonunda başlayan Müge Anlı'nın yine aynı dönemlerde başlaması bekleniyor. Müge Anlı 15. sezonuyla hafta içi her gün saat 10:00'da ekranlarda olacak.

    MÜGE ANLI KİMDİR?

    19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğan Müge Anlı, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yapmıştır.

        Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek ile yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Pakize Suda ile farklı kanallarda devam etti.

        Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

        Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

        ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

        Müge Anlı, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da evlendi. Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Adana doğumlu ve 58 yaşındadır.

        2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atananan Yüzbaşıoğlu, daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev almıştır.

        Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür. Geçmiş dönemlerde Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.
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