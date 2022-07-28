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    • Televizyon
    • 28.07.2022 18:48
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    • 28.07.2022 19:03
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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri...

    Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin çekim yeri, oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri...

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor?

    Başrollerini Ertan Saban, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan gibi isimlerin paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanacak. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstlenirken, senaryosunu Gani Müjde kaleme alıyor. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri...

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin çekimleri İstanbul'da geçrekleştiriliyor. Çekimler özellikle Galata ve Beşiktaş gibi semtlerinde yoğunlaşıyor. Dizide Karabayır Lisesi olarak geçen okul hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Ertan Saban – Sadi Payaslı

    Özge Özberk – Derya

    Devrim Özkan – Songül

    Nilsu Berfin Aktaş – Gizem

    Mustafa Açılan – Araz

    Özgü Delikanlı – Mert

    Ayşe Kırca – Yeliz

    Sanem Babi – Aylin

    Onur Özer – Zülfikar

    Rojbin Erden – Melek

        Ali Berge – Can

        Furkan Murat Uğur – Bora

        Murat Göçmez – Vural

        Melisa Bostancıoğlu – Sevda

        Sercan Gülbahar – Yaver

        Yeşim Çelebi – Sanem

        Deniz Sarıkaş – Ozan

        GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

        Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen dizinin konusu şöyle;

        Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.

        Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.
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        Haberler Televizyon Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri...
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