Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Netflix'ten açıklama: İşte yayın tarihi!

Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusu arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Squid Game dizisinin 2. sezonu için müjdeli haber geldi. İlk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürmüştü. Şimdi gözler 2. sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game 2. sezon oyuncuları kimler? İşte konu hakkında merak edilenler!
SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Netflix'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Geçtiğimiz yıl yayınlanan "Squid Gamenin ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak Squid Game" sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı.
Squid Game"in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, . dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız. Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere! Hwang Dong-hyuk "Squid Game"in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı" ifadelerine yer verildi.
Aynı zamanda ikinci sezon müjdesiyle ilgili kısa video da paylaşıldı. Dizinin yeni sezonu için tarih verilmese de yaz bitmeden yeni sezonun seyirciyle buluşması bekleniyor.
SQUİD GAME KONUSU NEDİR?
Squid Game dizisi gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır. Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Günlük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.