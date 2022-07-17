Gonca çıkmaza giriyor! Gül Masalı yeni bölümüyle nefes kesecek!

GÜL MASALI 4. BÖLÜM

Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.