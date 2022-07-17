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    • Televizyon
    • 17.07.2022 18:18
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    • 17.07.2022 18:18
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    Gonca çıkmaza giriyor! Gül Masalı yeni bölümüyle nefes kesecek!

    ATV’nin sevilen dizisi Gül Masalı, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki yeni bölüm fragmanlarıyla heyecanı doruklara çıkaran Gül Masalı’nın 4. bölümünde neler yaşanacak? İşte başrollerinde Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca’nın yer aldığı Gül Masalı’nın yeni bölümünden ipuçları...

    Gonca çıkmaza giriyor!

    Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Gül Masalı'nın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Gül Masalı 4. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

    GÜL MASALI 4. BÖLÜM
    Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.

    Halil'in getirdiği bir fotoğraf, Gonca'yla ilgili saklı kalmış bir sırrın daha gün yüzüne çıkmasını sağlar.

        Ortaya çıkan bu sır hem Gonca'nın hem de Toprak'ın, geçmişi daha çok irdelemesine yol açar.

        Gonca, Fatma'dan annesiyle ilgili bilmediklerini öğrenip, onun çektiği acıları daha iyi anlar. Toprak da ailesini karşısına almak pahasına gerçeklerin peşine düşer.

        Geçmişin korkularıyla yüzleşen Atabeyler, Gonca'ya karşı daha sinsi planlar yapmaya başlarlar.
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