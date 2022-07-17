Gonca çıkmaza giriyor! Gül Masalı yeni bölümüyle nefes kesecek!

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Gül Masalı'nın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Gül Masalı 4. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
GÜL MASALI 4. BÖLÜM
Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.
Halil'in getirdiği bir fotoğraf, Gonca'yla ilgili saklı kalmış bir sırrın daha gün yüzüne çıkmasını sağlar.