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    Müge Anlı İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceği müjdesini canlı yayında duyurdu

    Müge Anlı, canlı yayınla müjdeli haberi verdi. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini ilan etti. Tüm Türkiye sevindi: Kayıpları bulan kadın, sonunda hayatının aşkını da buldu..

    ’Anlı’ şanlı mutluluk

    ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finaline sayılı günler kala, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Programın sevilen sunucusu Müge Anlı, müjdeli bir haber verdi. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini ilan etti. "Beni yıllarca evinizde misafir ettiniz. Bu yüzden sizleri çok mutlu edecek bir haberi duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu" dedi. Sevenlerinin yorumları gülümsetti...



    Müge ablamız bir erkeğe güvendiyse benim de umudum arttı.
    Brad Pitt ne oldu Müge abla?
    Herkesi bulan kadın aşkı da bulmuş.

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    Balkan Ninnisi
    Haberler Televizyon Müge Anlı İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceği müjdesini canlı yayında duyurdu
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