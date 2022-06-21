Müge Anlı İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceği müjdesini canlı yayında duyurdu

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finaline sayılı günler kala, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Programın sevilen sunucusu Müge Anlı, müjdeli bir haber verdi. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini ilan etti. "Beni yıllarca evinizde misafir ettiniz. Bu yüzden sizleri çok mutlu edecek bir haberi duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu" dedi. Sevenlerinin yorumları gülümsetti...