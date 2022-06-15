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    • Televizyon
    • 15.06.2022 20:43
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    • 15.06.2022 21:05
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    Esra Erol’un gözyaşları! Yırtık bir fotoğrafla yıllarca aradığı annesinin sesini ilk kez duydu! 30 yıllık hasretin perde arkası yürek yaktı

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına eşi Seher Hanım ile başvuran 30 yaşındaki Ömür Bey, bebekken evlatlık verildiğini dile getirerek biyolojik annesini bulmak için yardım istedi. Biyolojik annesine dair elinde bir tek yırtık fotoğraf olduğunu dile getiren Ömür Bey, “Gerçeği annemden dinlemek istiyorum” dedi. Yırtık fotoğrafın hikayesi yürek yakarken Esra Erol Ömür Bey’in biyolojik annesi Nurcan Hanım’ı buldu. Nurcan Hanım’ın anlattıkları ise herkesi kahretti. İşte detaylar...

    Yıllarca aradığı annesinin sesini ilk kez duydu!

    Ömür Bey, üç yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Seher Hanım'ın teşvikiyle Esra Erol'da programına başvurarak evlatlık verildiğini ve biyolojik annesini bulmak için yarım istediğini dile getirdi.

    Anneannesi Fatma Hanım'ın komşusu Hatice Hanım'a evlatlık verilen Ömür Bey, "Annem doğum yaptıktan 15 gün sonra 'Kızım eşinden ayrıldı. Biz bu çocuğa bakamayız' diyerek beni vermişler. Hatice annem gerçek annem gibi davrandı" dedi.

    "Ailenin biyolojik ailen olmadığını nasıl öğrendin?" sorusunu da cevaplayan Ömür Bey, "Sekizinci sınıfta öğrendi. Babamın davranışlarından şüphelendim. 'Gerçek bir baba bunu yapamaz' diye düşünüp araştırmaya başladım" ifadelerini kullandı.

        Ömür Bey, "Beni büyüten annemi gerçek annem gibi görüyorum. Ben sadece evlatlık verilme hikayemi bir de biyolojik annemden duymak istediğim için onu arıyorum" şeklinde konuştu.

        YIRTIK FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI
        Biyolojik annesinin gelinlikli fotoğrafıyla programa katılan Ömür Bey, şunları söyledi: "Ben biyolojik ailemi sorgularken beni büyüten annem, bana öz annemin fotoğrafını verdi. Fotoğraf yırtık çünkü ben küçükken fotoğraftakini beni büyüten annem sandım. Yanındaki adamı tanımadığım için yırtmak istedim"

        BİR MUCİZE DAHA GERÇEK OLDU
        Esra Erol, "Biyolojik anneni bulduk" diyerek Ömür Bey'e müjdeli haberi verdi. Erol, sözlerine "İhbar hattına tek bir mesaj düştü, o da biyolojik annenden" dedi.

            BİYOLOJİK ANNESİ CANLI YAYINDA!
            Ömür Bey gözyaşlarına boğulurken biyolojik annesi Nurcan Hanım, canlı yayına telefonla bağlanarak "Yıllarca seni aradım, sen benim ilk göz ağrımsın. Bir gün programa çıkarsın diye her gün Esra Erol'u izledim. Seni görmeye geldim, göstermediler. Seni almamdan korktular. Baban da seni çok aradı. Lanet olsun seni verdiğim güne" şeklinde konuştu.

            Nurcan Hanım, "14 yaşındayken Ömür'e 2 aylık hamileyken beni kötü yola saptırdılar. Başka erkeklere sattı beni. Hepsini ispatlayabilirim size" diyerek yaşadıklarını anlattı.

            Yıllarca oğlunu aradığını dile getiren Nurcan Hanım, "Biz adını Mümin Sarı diye biliyorduk. Yıllarca öyle aradık. Televizyonda görünce gözlerinden tanıdım" derken Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı.

                Esra Erol'un programa davet etmesi üzerine de "Oraya gelmek çok isterim. Ben neler yaşadım, kızımı tek başıma büyüttüm. Ben ölmedim, ben Ömür'üme de gelinime de torunlarıma da bakarım. Sen yeter ki bana sığın. Ağlama oğlum, bizi ayıran anneannen utansın, baban utansın. Kardeşlerin var, siz olduğunuz sürece beni kimse yıkamaz " ifadelerini kullandı.
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                Haberler Televizyon Esra Erol’un gözyaşları! Yırtık bir fotoğrafla yıllarca aradığı annesinin sesini ilk kez duydu! 30 yıllık hasretin perde arkası yürek yaktı
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