Esra Erol’un gözyaşları! Yırtık bir fotoğrafla yıllarca aradığı annesinin sesini ilk kez duydu! 30 yıllık hasretin perde arkası yürek yaktı

Ömür Bey, üç yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Seher Hanım'ın teşvikiyle Esra Erol'da programına başvurarak evlatlık verildiğini ve biyolojik annesini bulmak için yarım istediğini dile getirdi.
Anneannesi Fatma Hanım'ın komşusu Hatice Hanım'a evlatlık verilen Ömür Bey, "Annem doğum yaptıktan 15 gün sonra 'Kızım eşinden ayrıldı. Biz bu çocuğa bakamayız' diyerek beni vermişler. Hatice annem gerçek annem gibi davrandı" dedi.
"Ailenin biyolojik ailen olmadığını nasıl öğrendin?" sorusunu da cevaplayan Ömür Bey, "Sekizinci sınıfta öğrendi. Babamın davranışlarından şüphelendim. 'Gerçek bir baba bunu yapamaz' diye düşünüp araştırmaya başladım" ifadelerini kullandı.