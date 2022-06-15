Esra Erol’un gözyaşları! Yırtık bir fotoğrafla yıllarca aradığı annesinin sesini ilk kez duydu! 30 yıllık hasretin perde arkası yürek yaktı

Esra Erol'un programa davet etmesi üzerine de "Oraya gelmek çok isterim. Ben neler yaşadım, kızımı tek başıma büyüttüm. Ben ölmedim, ben Ömür'üme de gelinime de torunlarıma da bakarım. Sen yeter ki bana sığın. Ağlama oğlum, bizi ayıran anneannen utansın, baban utansın. Kardeşlerin var, siz olduğunuz sürece beni kimse yıkamaz " ifadelerini kullandı.