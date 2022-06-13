MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 13 Haziran 2022 | Arife Sazak nerede?

Müge Anlı canlı yayın... Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Nehir kıyısında infaz! Bir köyü birbirine düşüren iddialar, ikili arasındaki tek görgü tanığı! Korku itirafı! İki çocuk babası kıskaçlık kurbanı mı oldu?
Kayıp bir kadın! Evladının peşine düşen bir anne! Kandırılıp kaçırıldı iddiası Arife Sazak'ın kaybı Müge Anlı canlı yayınında.