Hakim final mi, bitiyor mu? Hakim dizisi neden final yaptı? Açıklama geldi! Ozan öldü mü?

Hakim final mi, bitiyor mu? Hakim dizisi neden final yapıyor? Ozan öldü mü? soruları Hakim dizisi izleyicileri tarafından araştırmaya başlandı. 10. bölüm bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yakından takipçileri final kararını duyunca şoke oldu. Son bölümde Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrendi. İşte detaylar...
HAKİM DİZİSİ BUGÜN FİNAL Mİ YAPACAK, BİTECEK Mİ?
Hakim dizisi 10. bölümüyle final yapacak. Açıklama geldi. ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisi için final kararı alındı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un yer aldığı dizi bu akşam son kez yayınlanacak.
HAKİM FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir...
Ve Azem oyunu başlatır.
Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder.
Aklı ve kalbi hala Cerendedir fakat eski kız arkadaşının gönlünü nasıl kazanacaktır?