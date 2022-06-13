Hakim final mi, bitiyor mu? Hakim dizisi neden final yaptı? Açıklama geldi! Ozan öldü mü?

Hakim final mi, bitiyor mu? Hakim dizisi neden final yapıyor? Ozan öldü mü? soruları Hakim dizisi izleyicileri tarafından araştırmaya başlandı. 10. bölüm bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yakından takipçileri final kararını duyunca şoke oldu. Son bölümde Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrendi. İşte detaylar...