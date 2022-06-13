16 yıldır kesintisiz yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı! Rıza Baba'nın gözünün nuruydu! 'İyi ki yollarımız kesişti'

Yıllara meydan okuyan fenomen dizi Arka Sokaklar'dan ayrılık haberi geldi. Cuma akşamlarının yıllardır vazgeçilmezi Arka Sokaklar yeni bölümleriyle reytinglerde rakiplerine meydan okumaya devam ediyor. 632. bölüm yaklaşırken ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi. 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan dizide yıllardan beri rol alıyordu. Vedası gündem oldu.
ARKA SOKAKLARI'IN DAİMİ OYUNCUSUYDU!
Arka Sokaklar dizisinde Cemal Şahin rolüne hayat veren Yiğitcan Ergin sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.
2019 yılında katılan Ergin, Rıza Baba'nın eskiden bu yana tanıdığı ve başarısıyla bilinen Cemal Şahin rolünü canlandırıyordu.
Oyuncunun paylaşımı şöyle;
17 Haziran'da yayınlanacak olan yeni bölümde diziden ayrılacak olan Ergin paylaşımında "İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki yolumuz buralardan geçti. Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum. Sürçülisan ettiysek affola" dedi.