Hegemonya Belgeseli 3. bölümü ile A Haber'de! ABD, neden İsrail'e destek veriyor?

BELGESELDE İZLEYİCİLERİ NE BEKLİYOR?

Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya'nın konusunu anlattı.



Döger, "Özellikle şu soruyu sorarak başladık işe biz neden bugün dünyayı Londra'dan bakarak okuyoruz. Yani bugün Irak'taki bir Arap'ı neden Orta Doğulu olarak tanımlıyoruz ya da bir Japonu neden uzakta olarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamayı yapanlar kimler bu soruyu sorarak başladık işe" dedi.